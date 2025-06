Papst Franziskus zu Besuch im Irak

von Uli Gack 05.03.2021 | 13:00 |

Papst Franziskus ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Freitag in der Hauptstadt Bagdad. Es ist der erste Besuch eines Oberhauptes der katholischen Kirche in dem Krisenland.