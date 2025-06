Anwohner gegen Erdgasförderung

11.01.2019 | 13:00 |

Schon seit Jahrzehnten wird in Norddeutschland Erdgas gefördert. Jetzt plant die Deutsche Erdöl-AG DEA umfangreiche Erdgas-Erkundungen in mehreren Landkreisen bei Bremen. Doch die Menschen vor Ort, wie zum Beispiel in Fischerhude, wehren sich dagegen.