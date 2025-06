Unterwegs in den Entenkojen der Niederlande

von Lara Wiedeking 16.06.2025 | 12:10 |

In den Niederlanden werden Enten noch heute nach alter Tradition gefangen – in sogenannten Entenkojen. Mima-Reporterin Lara Wiedeking hat diese jahrhundertealte Kulturtechnik besucht und Einblicke in ein fast vergessenes Handwerk gewonnen.