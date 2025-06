"Brauchen Zuverlässigkeit und Planbarkeit"

22.01.2021 | 13:00 |

In Deutschland stehen derzeit einige Impfzentren still, weil Impfstoff fehlt. "Wir bemühen uns alle zusammen, dass die Kapazitäten erhöht werden", so der Bayerische Staatsminister für Gesundheit, Klaus Holetschek (CSU).