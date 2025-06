"Trump will Iran ein Atomprogramm zubilligen"

16.06.2025 | 12:10 |

Heute beginnt im kanadischen Kananaskis der Gipfel sieben führender Wirtschaftsnationen – im Fokus stehen die Angriffe zwischen Israel und Iran. „Donald Trump will auf keinen Fall, dass die USA in den Konflikt hineingezogen werden“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.