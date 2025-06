Kanada: Trump verlässt G7-Gipfel

von Ulf Röller 17.06.2025 | 12:10 |

Das Gipfeltreffen der G7-Staaten in Kanada wird am Dienstag ohne US-Präsident Donald Trump fortgesetzt. Trump kündigte am Montagabend überraschend seine vorzeitige Rückkehr nach Washington an.