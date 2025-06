"Trump will Druck auf Iran massiv erhöhen"

17.06.2025 | 12:10 |

US-Präsident Donald Trump hat den G7-Gipfel in Kanada wegen der Nahost-Krise überraschend verlassen. „Donald Trump will den Druck auf Iran massiv erhöhen“, so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.