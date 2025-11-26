Wie geht es weiter mit der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD? "Was nun, Herr Söder?", fragt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten – einen Tag vor dem wichtigen Koalitionsgipfel.



Im Zentrum der Sendung steht der Rentenkonflikt in der Koalition: Ist Markus Söder im Streit um das Rentenpaket Vermittler oder Rebell? Wie sehr ist die Stabilität der Regierung gefährdet? Zuletzt kritisierten auch 22 renommierte Ökonominnen und Ökonomen die Pläne und warnten vor überhasteten Entscheidungen.



Die AfD erreichte im ZDF-Politbarometer mit 27 Prozent ein Rekordhoch, auch in Bayern ist die Partei in Umfragen stark. Eine Kooperation mit der AfD schließt Söder aus – doch angesichts der steigenden Zustimmung stellt sich auch hier die Frage: Was nun, Herr Söder?



Bei "Was nun, ...?" im ZDF stehen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker seit mittlerweile 40 Jahren Rede und Antwort. Die erste "Was nun, ...?"-Sendung lief im August 1985 im ZDF, damals moderiert von Klaus Bresser und Wolfgang Herles.