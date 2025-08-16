Syrien-Rückkehrer Modar Ajaj: "Schulde Deutschland mein Leben"

Syrien-Rückkehrer Modar Ajaj:"Deshalb schulde ich Deutschland mein Leben"
Zehn Jahre nach seiner Flucht ist Modar Ajaj nach Syrien zurückgekehrt. Dafür, dass Deutschland ihn 2015 aufgenommen hat, empfindet er heute große Dankbarkeit.
In Deutschland musste sich Modar oft dafür rechtfertigen, dass er aus Syrien geflohen ist. Er will zeigen, wie es in seiner Heimat aussieht. "Denkst du, dass die Leute tatsächlich kommen, aus schönen Häusern mit sicherer Herkunft, um dein 400-Euro-Jobcenter zu bekommen?"16.08.2025 | 1:30 min