ZDF frontal: Gepanschter Honig in deutschen Supermärkten?

Recherche von ZDF frontal:Fake-Honig in deutschen Supermärkten?

Honig zu strecken ist in Deutschland illegal. Doch der finanzielle Anreiz, Honig mit Zuckersirup zu strecken, ist für viele Hersteller und Händler groß. ZDF frontal deckt auf.

Mit Zuckersirup gepanschter Honig in einem Glas
Bei Honig denken viele an Blumenwiesen und das Summen der Bienen, vielleicht auch an ein cremiges Frühstücksbrötchen. Doch im internationalen Honig-Business ist von Idyll keine Spur. Fälscher strecken Honig mit billigem Sirup auf der Jagd nach dem Profit.07.08.2025 | 1:27 min