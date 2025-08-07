ZDF frontal: Gepanschter Honig in deutschen Supermärkten?

Bei Honig denken viele an Blumenwiesen und das Summen der Bienen, vielleicht auch an ein cremiges Frühstücksbrötchen. Doch im internationalen Honig-Business ist von Idyll keine Spur. Fälscher strecken Honig mit billigem Sirup auf der Jagd nach dem Profit.

07.08.2025 | 1:27 min