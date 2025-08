Für Smartphones und Computer : Kongo: Lebensgefährliche Suche nach Coltan

04.08.2025 | 14:28 |

In Rubaya, der Stadt der Coltan-Gräber, begibt sich Elisha Gabriel Eder immer wieder in Lebensgefahr, um in engen Minen das Erz Coltan zu fördern und damit Geld zu verdienen.