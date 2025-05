"Victory in Europe Day"-Auftakt : London: Weltkriegsgedenken mit Militärparade

05.05.2025 | 15:00 |

In London sind mehr als 1.300 Angehörige der britischen Streitkräfte zum Buckingham Palace marschiert. Die Parade ist der Auftakt der Feiern zum "Victory in Europe Day" am 8. Mai.