Längere Reisezeiten : Lange Staus am Pfingstwochenende

07.06.2025 | 14:59 |

Reisende brauchen an diesem Pfingst-Wochenende oft viel Geduld. Auf den Autobahnen kommt es sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden zu massiven Staus.