Pfingstbotschaft : Papst Leo ruft zu Frieden und Versöhnung auf

08.06.2025

Nur ein friedvolles Herz könne Frieden verbreiten - in der Familie, in der Gesellschaft, in internationalen Beziehungen, sagte er. Zehntausende Gläubige waren auf dem Petersplatz.