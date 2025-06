Nach Amoklauf in Graz : Österreich diskutiert das Waffenrecht

12.06.2025 | 07:10 |

Nach dem Amoklauf in Graz wird in Österreich das Waffenrecht hinterfragt. Der Täter besaß die Tatwaffen laut Polizei legal, der Nationale Sicherheitsrat will am Donnerstag beraten.