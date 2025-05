Schutz von Kindern : Frankreich weitet Rauchverbot massiv aus

30.05.2025 | 15:44 |

An öffentlichen Orten in Frankreich, an denen sich auch Kinder aufhalten, gilt ab sofort ein Rauchverbot. Wer dort trotzdem raucht, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen.