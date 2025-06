Nach Präsidentschaftswahl : Donald Tusk stellt Vertrauensfrage

11.06.2025 | 07:42 |

Polens Regierungschef Tusk will am Mittwoch im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er reagiert so auf die Wahl des Rechtskonservativen Nawrocki zum Präsidenten vor zehn Tagen.