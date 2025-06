In Krisengebieten : UN: Mehr Kinder Opfer von Gewalt

20.06.2025 | 10:14 |

2024 wurden 25 Prozent mehr Kinder Gewalt-Opfer als im Vorjahr, so die Vereinten Nationen. Besonders betroffen sind Kinder in Gaza und in afrikanischen Ländern wie dem Kongo.