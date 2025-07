Trump lobt Liberias Präsident für Englisch - dabei Amtssprache

US-Präsident Donald Trump hat sich am Mittwoch im Weißen Haus in Washington im Lob einer Gruppe afrikanischer Staatsoberhäupter gesonnt. Viele der Gäste sprachen dabei eine andere Sprache. Dann griff Liberias Präsident Joseph Boakai zum Mikrofon und sprach lobende Worte über die USA und seinen Gastgeber. Boakai redete dabei auf Englisch, der Amtssprache seines Landes.

Trump zeigte sich beeindruckt und sagte: "So gutes Englisch. (...) Wo haben Sie gelernt, so schön zu sprechen?" Boakai schien zu glucksen. "In Liberia?", fragte Trump daraufhin. "Ja, Sir", sagte Boakai. "Das ist sehr interessant", sagte Trump. "Ich habe Leute an diesem Tisch, die nicht annähernd so gut sprechen können."