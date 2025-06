Tag der Bundeswehr : Bundeswehr öffnet Standorte für Besucher

28.06.2025 | 12:34 |

Am Tag der Bundeswehr haben zehn Standorte für Besucher geöffnet, um einen Einblick in den Alltag der Streitkräfte zu geben. Die Bundeswehr will damit auch um Nachwuchs werben.