Hitze im Süden Europas : Zehn Tote nach Waldbränden in Türkei

24.07.2025 | 07:46 |

In Südeuropa herrschen Trockenheit und hohe Temperaturen: Bei Waldbränden in der Türkei sind zehn Personen gestorben. Auch in Griechenland sind Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.