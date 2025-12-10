Der Deutsche Olympische Sportbund feiert sein 75-jähriges Bestehen. Präsident Thomas Weikert betont die große Verantwortung des Sports gerade in schwierigen Zeiten, in der die Demokratie in Gefahr sei.

Mit einem Festakt hat der deutsche Sport heute in Hannover der Gründung des Deutschen Sportbundes (DSB) vor 75 Jahren gedacht. Der DSB ist die Vorgängerorganisation des heutigen Deutschen Olympischen Sportbundes - kurz DOSB.

Weikert unterstreicht gesellschaftlichen Wert des Sports

Im historischen Hodler-Saal des Rathauses zu Hannover war 1950 der DSB gegründet worden. DOSB-Präsident Thomas Weikert unterstrich in seinem Grußwort den gesellschaftlichen Wert des Sports, vor allen in schwierigen Zeiten, in denen die Demokratie in Gefahr sei.

Als ein konkretes Ziel formulierte Weikert, dass der DOSB "wieder Olympische Spiele in diesem Land will".