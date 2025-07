Messergewalt unter Jugendlichen nimmt zu

von Dominik Müller-Russell 04.07.2025 | 22:45 |

Messerattacken unter Kindern und Jugendlichen sind ein wachsendes Problem. In Bielefeld geht die Polizei an die Schule, um aufzuklären. Was steckt hinter den steigenden Zahlen?