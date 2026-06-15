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Iran vor dem erstem WM-Spiel

Iran vor dem erstem WM-Spiel

von Jutta Sonnewald

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A man holds an Iranian flag in front of people holding pre-revolutionary Iranian flags outside Carson Sports Park before Irans training session in Los Angeles on June 14, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between Iran and New Zealand.