Das besprechen Host Christoph Wiesel-Lancé und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka mit Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in Brüssel, und mit Daniel Thym, Professor für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Konstanz.

Die Zahl der Asylanträge sinkt seit 2024 in Deutschland und der EU. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der EU, Norwegen und der Schweiz rund 332.000 Anträge gestellt. So wenige wie seit 2021 nicht mehr. In Deutschland waren es rund 55.000.

Wer in Deutschland kein Asyl bekommt, muss das Land verlassen. Wer nicht freiwillig ausreist, kann abgeschoben werden. Oft klappt das aber nicht. Gründe dafür können familiäre Verhältnisse, fehlende Ausweisdokumente oder Krankheiten sein, dann gibt es eine Duldung. Die ist kein Aufenthaltsrecht, sie setzt nur die Abschiebung aus.

Ende September waren laut Bundesinnenministerium fast 257.000 Menschen ausreisepflichtig, mehr als 200.000 von ihnen hatten eine Duldung. Zwischen Januar und September gab es in Deutschland knapp 14.000 Abschiebungen. Hier setzen die sogenannten Return Hubs an. Wer nicht in sein Herkunftsland zurück kann, soll künftig in ein Drittland gebracht werden können, zum Beispiel nach Ruanda.

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