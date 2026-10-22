heute journal - der Podcast:Wut auf den Straßen: Europas Jugend protestiert. Mit Nina-Kathrin Wienkoop und Lilli Berthold
In vielen Ländern Europas gehen gerade junge Menschen auf die Straße. In Frankreich, Italien oder Griechenland führen vor allem Schüler und Studierende die Proteste an. Sie wollen mehr Geld für Bildung oder kämpfen gegen hohe Mieten und steigende Preise. Meistens bleibt es dabei friedlich, mancherorts kommt es aber auch zu Gewalt und Plünderungen. Jetzt planen auch in Deutschland junge Menschen einen Protesttag. Polizei und Sicherheitsbehörden beobachten die Lage aufmerksam.
Christoph Wiesel-Lancé und Christian Sievers fragen in dieser Folge, was hinter der Wut der jungen Generation steckt und was die Proteste in Europa miteinander verbindet. Sie sprechen darüber, welche Rolle die Gewalt spielt – und wie groß die Bewegung bei uns in Deutschland werden könnte.
Mit dabei sind die Protestforscherin Nina-Kathrin Wienkoop vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin und Lilli Berthold von der Bundesschüler*innenkonferenz.
Außerdem geht es um einen grinsenden Totenkopf mit Strohhut: Die Piratenflagge aus dem Manga „One Piece“ ist inzwischen weltweit zum Erkennungsszeichen der Gen-Z-Proteste geworden.
Anmerkung der Redaktion: Gianni Matheja ist nach der Aufzeichnung aus dem Organisationsteam von „Gen Z regelt“ ausgetreten.
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