heute journal - der Podcast : Wut auf den Straßen: Europas Jugend protestiert. Mit Nina-Kathrin Wienkoop und Lilli Berthold

22.10.2026 | 18:00 |

In vielen Ländern Europas gehen gerade junge Menschen auf die Straße. In Frankreich, Italien oder Griechenland führen vor allem Schüler und Studierende die Proteste an. Sie wollen mehr Geld für Bildung oder kämpfen gegen hohe Mieten und steigende Preise. Meistens bleibt es dabei friedlich, mancherorts kommt es aber auch zu Gewalt und Plünderungen. Jetzt planen auch in Deutschland junge Menschen einen Protesttag. Polizei und Sicherheitsbehörden beobachten die Lage aufmerksam.