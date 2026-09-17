heute journal - der Podcast: Wie sehr wackelt der Kanzler?

Am Sonntag wird in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Die CDU steht dabei massiv unter Druck. Manche sehen im Wahl-Sonntag einen „Schicksalstag” für Bundeskanzler Friedrich Merz. Wie geht es mit ihm weiter, wenn seine Partei aus dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern fliegt?

Merz und die Wahlen: Wie sehr wackelt der Kanzler? Mit „Monchi” und Wolfgang Muno

Wie ist es, in einem Ort auf dem Land zu leben, wo mehr als die Hälfte die AfD wählt? Wie bleibt man im Gespräch? Welchen Blick haben die Menschen auf die Politik?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit dem Autor und Sänger der Punkrock-Band „Feine Sahne Fischfilet” Jan Gorkow („Monchi”) und dem Politikwissenschaftler Wolfgang Muno von der Universität Rostock.

Ein Gespräch mit Blick auf die Ostsee, am Strand vom Ostseebad Warnemünde. Dahinter der denkmalgeschützte Leuchtturm, ein Wahrzeichen von Warnemünde.

In Umfragen steht die CDU in Mecklenburg-Vorpommern aktuell bei 7 Prozent, also nur knapp über der 5 Prozent-Hürde. Es könnte das historisch allerschlechteste Ergebnis werden.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".