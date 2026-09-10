heute journal

25 Jahre nach dem ersten PISA-Schock lassen die Ergebnisse der wohl bekanntesten Bildungsstudie wieder aufhorchen: Deutschlands Schüler schneiden so schlecht ab wie noch nie! Woran liegt das, was muss jetzt bildungspolitisch getan werden und brauchen wir vielleicht sogar einen Neustart im Bildungssystem? Darüber sprechen Host Helene Reiner und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Anne Gellinek mit der ehemaligen Lehrerin und Bildungsinfluencerin Gina Waibel und dem Bildungsexperten Kai Maaz, der unter anderem mehrere Bundesländer in Sachen Bildung berät. Außerdem geht es darum, welchen Einfluss eine AfD-Landesregierung auf die Bildung in Sachsen-Anhalt haben könnte.

Die wohl bekannteste Bildungsstudie feiert ihr 25. Jubiläum. Aber die Party fällt aus, weil jeder dritte Jugendliche in Deutschland Probleme beim Rechnen und Lesen hat. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind sogar noch schlechter als vor 25 Jahren.

Damals, nach dem ersten „PISA-Schock“ 2001, haben Politik und die Kultusminister mit einem umfassenden Reformpaket reagiert. Ziel war es, von einem rein inputorientierten zu einem kompetenzorientieren Bildungssystem zu gelangen.

Krippen und Kindergärten waren seitdem nicht nur für die Betreuung zuständig, sondern wurden als Bildungseinrichtungen anerkannt. Unter anderem wollte man mit gezielter Sprachförderung, gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund, dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Niveau in die erste Klasse starten konnten.

Statt reiner Stoffvermittlung wurden bundesweite Bildungsstandards eingeführt, die definierten, welches Können die Schüler in den Jahrgangsstufen erreicht haben müssen. Außerdem wurde zur Qualitätsüberprüfung das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen gegründet.

Das Schulsystem sollte durchlässiger werden und sich stärker an der individuellen Förderung orientieren. Danach wurden die Testergebnisse besser. Aber: Ab 2012 ging es bei Mathe und den Naturwissenschaften wieder bergab, ab 2015 auch beim Lesen.

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