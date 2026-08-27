heute journal - der Podcast:Russlands Einfluss auf unsere Wahlen: Verunsicherung als Strategie?
Anfang August wird am Flughafen Leipzig eine Drohne mit Sprengstoff entdeckt. Gleichzeitig kursieren eine Reihe gefälschter Videos über Politiker auf Social Media. Und das kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Hinter den Taten wird Russland vermutet. Wie lässt sich das konkret belegen? Warum interessiert sich Russland überhaupt für Deutschland und unsere Landtagswahlen? Und wie groß ist die Gefahr durch die hybride Kriegsführung Putins tatsächlich? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Dunja Hayali mit der Desinformationsforscherin Julia Smirnova von der gemeinnützigen Forschungseinrichtung CeMAS und dem Investigativ-Journalisten Manuel Bewarder, der u.a. zum Leipzig-Fall recherchiert hat.
2014 eröffnet Russland das deutschsprachige Medienangebote „RT Deutsch“ und die russische Nachrichtenagentur „Sputnik Deutschland“. Die russischen Staatsmedien gelten als Instrument, um die öffentliche Meinung in Deutschland durch Propaganda, Desinformation und andere Mittel der Einflussnahme zu Gunsten Russlands zu lenken.
Im Januar 2016 folgt der "Fall Lisa". Ein 13-jähriges russlanddeutsches Mädchen soll von Geflüchteten entführt und vergewaltigt worden sein. Hunderte Menschen demonstrieren daraufhin vor dem Bundeskanzleramt. Kurze Zeit später steht fest, dass die Geschichte gelogen war. Trotzdem heizen russische Staatsmedien den Fall weiter an, als vermeintlichen Beweis für das Versagen der deutschen Behörden. Bis heute ist nicht abschließend untersucht, ob der Fall eine orchestrierte russische Aktion war.
Der Fall dient aber als Anlass für Bundeskanzlerin Angela Merkel, die deutschen Geheimdienste zu beauftragen, russische Einflussnahme in Deutschland genauer zu untersuchen.
Im November 2016 warnt der BND vor der anstehenden Bundestagswahl deutlich vor russischen Störkampagnen, die politische Verunsicherung sähen sollen. Und diese Warnungen gelten auch heute noch.
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