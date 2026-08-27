heute journal - der Podcast : Russlands Einfluss auf unsere Wahlen: Verunsicherung als Strategie?

27.08.2026 | 18:30 |

Anfang August wird am Flughafen Leipzig eine Drohne mit Sprengstoff entdeckt. Gleichzeitig kursieren eine Reihe gefälschter Videos über Politiker auf Social Media. Und das kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Hinter den Taten wird Russland vermutet. Wie lässt sich das konkret belegen? Warum interessiert sich Russland überhaupt für Deutschland und unsere Landtagswahlen? Und wie groß ist die Gefahr durch die hybride Kriegsführung Putins tatsächlich? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Dunja Hayali mit der Desinformationsforscherin Julia Smirnova von der gemeinnützigen Forschungseinrichtung CeMAS und dem Investigativ-Journalisten Manuel Bewarder, der u.a. zum Leipzig-Fall recherchiert hat.