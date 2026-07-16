heute journal - der Podcast: Merz im Visier: Wie gefährlich ist Iran?

Friedrich Merz auf einer iranischen Vergeltungsliste: Wie ernst ist diese Drohung? Die Teheraner Zeitung „Hamshahri” hat eine Liste mit 13 westliche Spitzenpolitiker veröffentlicht, die für den Tod Ali Khameneis „bezahlen” sollen. Die Grafik zeigt neben Trump, Netanjahu, Macron, Meloni und Starmer auch den deutschen Bundeskanzler. Handelt es sich um reine Propaganda oder soll damit zu Attentaten motiviert werden?

Darüber sprechen ZDF-Moderator Philip Wortmann und die stellvertretende Chefredakteurin Anne Gellinek mit der Iran-Forscherin Dr. Diba Mirzaei und dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Sie ordnen ein, was das iranische Regime mit derartigen Drohungen bezwecken möchte, wie groß der Einfluss Irans auch in Deutschland ist und warum Sicherheitsbehörden vor iranischen Netzwerken und sogenannten Wegwerf-Agenten warnen.

„Wegwerfagent“ bezeichnet leicht ersetzbare Helfer, die von Geheimdiensten für einzelne Aufträge angeworben werden. Sie beobachten Personen, fotografieren Objekte oder verüben Sabotageakte. Oft wissen sie nicht, wer hinter dem Auftrag steht. Sie erhalten wenig Geld, tragen aber das volle rechtliche Risiko. Für Auftraggeber ist das praktisch: Wird ein Wegwerfagent entdeckt, bleibt die Spur zu den Hintermännern meist schwer nachweisbar

Außerdem: Rapperin Ikkimel ist im ZDF-Morgenmagazin aufgetreten. Nicht nur in Deutschland hat ihr Auftritt für Diskussionen gesorgt. Warum ging er viral und weshalb polarisiert die Berliner Musikerin so?

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