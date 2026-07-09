heute journal - der Podcast:Realitätscheck – kann die Ukraine Russland besiegen?

“Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen”, hat Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande der NATO-Konferenz in Ankara gesagt. Auch US-Präsident Donald Trump zeigt sich zuversichtlich, dass es bald einen Deal zwischen Russland und der Ukraine gibt. Unterdessen gibt es seit Wochen heftige Angriffe auf beiden Seiten, die teils zu den schwersten seit Kriegsbeginn zählen.

Wo steht Russland im Krieg in der Ukraine, wo steht die Ukraine? Könnte die Ukraine militärisch die Überhand gewinnen und Russland an den Verhandlungstisch zwingen? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka mit ZDF-Reporter Carsten Thurau in Kiew und mit dem Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten Christian Mölling.

Im Gespräch geht es außerdem um die Rolle der NATO und ihrer Unterstützung für die Ukraine. Welche Auswirkungen haben neue Zusagen für Luftabwehr und Rüstungsproduktion? Und wie wichtig ist die Unterstützung durch die USA und europäische Staaten für die weitere Entwicklung des Krieges?

Außerdem berichtet Carsten Thurau von seinen Erfahrungen vor Ort aus Kiew. Wie erleben die Menschen in der Ukraine die anhaltenden Angriffe? Und wie fühlt es sich an, als Journalist aus einem Land zu berichten, das sich seit mehr als vier Jahren im Krieg befindet?

Christian Mölling macht den Realitätscheck: Ist Russland tatsächlich schwächer, als viele glauben? Hat die Ukraine eine Chance, militärisch die Oberhand zu gewinnen? Und was müsste passieren, damit Wladimir Putin von seinen bisherigen Kriegszielen abrückt?

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".