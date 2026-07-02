heute journal - der Podcast:Steuerreform von CDU und SPD: Wer wird entlastet?

Die schwarz-rote Regierung hat ein Reformpaket vorgestellt. Darin auch enthalten - eine Steuerreform, die u.a. Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen bringen soll und Vereinfachungen. Wer wird durch das Reformvorhaben entlastet? Wird das System gerechter? Und wie kompliziert ist das deutsche Steuersystem tatsächlich?

Das besprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka mit ZDF-Hauptstadtstudio-Korrespondent Mathis Feldhoff und mit Dominika Langenmayr, Professorin für VWL und Finanzwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums.

Es gibt fast 40 verschiedene Steuerarten in Deutschland. Darunter sind Steuern auf Einkommen oder Besitz, wie die Einkommensteuer und die Erbschaftssteuer oder Steuern auf Dienstleistungen wie die Umsatzsteuer und Waren wie Tabaksteuer.

Eine der wichtigsten Steuern in Deutschland ist die Einkommensteuer: Für den Einzelnen, weil sie ihn direkt betrifft und für den Staat, weil sie hohe Einnahmen erzielt.

Die grundlegende Struktur des deutschen Steuerrechts besteht so seit 1920. Immer wieder gab es teilweise Änderungen. So wurde 1923 eine Vermögenssteuer eingeführt, die seit 1997 ausgesetzt ist. Auch die Steuersätze wurden immer wieder angepasst. Lag zum Beispiel der Spitzensteuersatz in den 80er Jahren bei 56 Prozent beträgt er heute 42 Prozent.

Seit Anfang dieses Jahrtausends gibt es immer wieder Forderungen, das Steuersystem grundlegender zu reformieren und zu vereinfachen.

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