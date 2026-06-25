heute journal - der Podcast:Das Ende vom Bargeld? Was bringt uns der digitale Euro?

An der Kasse mit einer App oder einer Karte bezahlen, auf der nicht Visa oder Mastercard steht, sondern das Logo der Europäischen Zentralbank zu sehen ist. Das könnte bald Realität werden. Die EU hat nach jahrelangem Ringen für den digitalen Euro gestimmt. Der könnte nun ab 2029 kommen.

Doch was bedeutet das für den Alltag? Wer hätte Zugriff auf Transaktionsdaten? Wie anonym kann digitales Geld sein? Und kann der digitale Euro wirklich die erhoffte Unabhängigkeit von Visa, Mastercard und Co. bringen?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und ZDF heute journal Moderator Christian Sievers mit Damian Boeselager, Mitglied des Europäischen Parlaments und Mitgründer von Volt Europa. Als Schattenberichterstatter seiner Fraktion, war er unmittelbar an der Abstimmung beteiligt und ordnet ein, was das Ergebnis politisch bedeutet.

Der digitale Euro ist so etwas wie Bargeld fürs Handy. Das Geld kommt von der Europäischen Zentralbank. Das Prinzip ist einfach: Man richtet bei einer Bank, Poststelle oder einem Zahlungsdienstleister eine Wallet ein. Die lädt man über ein Konto oder mit Bargeld auf. Das Geld darin ist kein Guthaben bei einer Geschäftsbank, sondern digitales Zentralbankgeld der EZB. Damit kann man online bezahlen, im Supermarkt einkaufen oder Geld an Freunde schicken – wie Bargeld im Geldbeutel, nur digital.

Außerdem: Bei der Fußball-WM 2026 gibt es einen riesigen Sammelhype um Panini-Sticker. Was hat es damit auf sich?

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