heute journal - der Podcast:Streitpunkt Iran-Deal: Minen, Marine und der Welthandel

Die USA und Iran haben eine Absichtserklärung zum Kriegsende unterzeichnet. Ein zentraler Punkt: Handelsschiffe sollen die Straße von Hormus wieder ungehindert befahren können. Doch dafür muss die Passage erstmal gesichert werden. Welche Rolle könnte die Bundeswehr dabei spielen? Und was heißt das alles für den Seehandel und die Preise bei uns in Deutschland?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und ZDF-heute journal-Moderatorin Dunja Hayali mit dem Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, der von den Verhandlungen aus Genf berichtet.

Außerdem zu Gast: Dr. Moritz Brake, Experte für maritime Sicherheit an der Universität Bonn. Der ehemalige Marineoffizier der Bundeswehr ordnet ein, welche Rolle die internationale Gemeinschaft bei der Sicherung der Straße von Hormus spielt und ob sich die Bundeswehr künftig an entsprechenden Missionen beteiligen könnte.

Die schmalste Stelle der Straße von Hormus ist gerade mal um die 54 Kilometer breit – die befahrbaren Passagen sogar nur etwas mehr als drei Kilometer. Trotzdem hängt an dieser kleinen Wasserstraße ein großer Teil der Weltwirtschaft. Vor dem Krieg fuhren hier täglich bis zu 130 Schiffe durch. Seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar ist der Verkehr jedoch weitgehend zum Erliegen gekommen. Eine Durchfahrt ist faktisch blockiert. Viele Reedereien meiden die Route aus Sorge vor Angriffen, Minen und einer erneuten Eskalation.

Laut dem Verband deutschen Reeder wurden seit Ausbruch des Konflikts mehr als 40 Handelsschiffe in der Region getroffen. Dabei kamen mindestens 14 Seeleute ums Leben. Aktuell stecken dort rund 2.000 Handelsschiffe mit etwa 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest, darunter um die 46 Schiffe deutscher Reedereien.

Außerdem: Marmelade darf seit dieser Woche in der EU wieder Marmelade heißen – aber was hatte es mit dem bisherigen Namensverbot auf sich?

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