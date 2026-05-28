Helene Reiner und Christian Sievers sprechen darüber mit Johannes Happel, einem deutschen Aktivisten, der selbst an Bord war und festgenommen wurde. Außerdem geht es mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetović, um die Frage, ob Deutschland sein Verhältnis zu Israel grundsätzlich überdenken sollte. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv erklärt, wie die israelische Bevölkerung auf die aktuelle Politik blickt und wie die Wahlen im Herbst enden könnten.