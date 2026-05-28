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heute journal - der Podcast: Gaza-Flotte von Israel gestoppt

heute journal - der Podcast:Gaza-Flotte gestoppt: Deutschlands Dilemma mit Israel

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heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

Ein Video des israelischen Sicherheitsministers Ben-Gvir sorgt international für Empörung: Zu sehen sind gefesselte Aktivistinnen und Aktivisten der "Gaza-Hilfsflotte", die vor laufender Kamera verspottet und erniedrigt werden. Mehrere europäische Außenminister sprechen von Demütigung und von einem Verstoß gegen die Menschenwürde.

Helene Reiner und Christian Sievers sprechen darüber mit Johannes Happel, einem deutschen Aktivisten, der selbst an Bord war und festgenommen wurde. Außerdem geht es mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetović, um die Frage, ob Deutschland sein Verhältnis zu Israel grundsätzlich überdenken sollte. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart in Tel Aviv erklärt, wie die israelische Bevölkerung auf die aktuelle Politik blickt und wie die Wahlen im Herbst enden könnten.

Außerdem: Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. 20 Jahre nach dem Turnier in Deutschland sprechen Helene und Christian darüber, was sie mit dem "Sommermärchen 2006" verbinden. Und über die Vorfreude auf die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, eine nicht unumstrittene WM.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".

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Was steckt hinter den großen Schlagzeilen? Gemeinsam mit Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali blickt Helene Reiner in jeder Folge auf ein wichtiges Thema der Woche.
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