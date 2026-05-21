heute journal - der Podcast:Bereichert sich Trump durch Insiderhandel?
US-Präsident Donald Trump beeinflusst die globalen Aktienkurse derzeit wohl so sehr wie kein anderer. Mit seiner Außenpolitik, mit Zöllen und dem Iran-Krieg hat er für massive Unsicherheit bei Unternehmen und an den Börsen gesorgt.
Ein Bericht der US-Ethik-Behörde über Trumps Wertpapierdepot zeigt Aktienkäufe und -verkäufe rund um politische Entscheidungen, die Trump teils selbst getroffen hat. Nicht nur Kritiker fragen jetzt: Zieht Trump persönlichen Profit aus seinem Amt als Präsident? Bereichern sich Menschen, die der US-Regierung nahestehen an Krisen und Kriegen und nutzen dabei Insider-Wissen? Was davon ist legal, was nicht? Und welche Konsequenzen drohen?
Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Dunja Hayali sprechen über diese Fragen mit dem Ökonomen und Investment-Strategen Martin Lück und mit USA-Korrespondent Elmar Theveßen.
Außerdem: Schmecken Pommes besser, wenn man sie vom Tischnachbarn stibitzt? Ein Wissenschaftler ist dem nachgegangen.
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