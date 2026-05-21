  3. Merkliste
  4. Suche
Video
heute journal

heute journal - der Podcast: Bereichert sich Trump durch Insiderhandel?

heute journal - der Podcast:Bereichert sich Trump durch Insiderhandel?

|
Helene Reiner und Dunja Hayali in "heute journal - der Podcast"

US-Präsident Donald Trump beeinflusst die globalen Aktienkurse derzeit wohl so sehr wie kein anderer. Mit seiner Außenpolitik, mit Zöllen und dem Iran-Krieg hat er für massive Unsicherheit bei Unternehmen und an den Börsen gesorgt.

Ein Bericht der US-Ethik-Behörde über Trumps Wertpapierdepot zeigt Aktienkäufe und -verkäufe rund um politische Entscheidungen, die Trump teils selbst getroffen hat. Nicht nur Kritiker fragen jetzt: Zieht Trump persönlichen Profit aus seinem Amt als Präsident? Bereichern sich Menschen, die der US-Regierung nahestehen an Krisen und Kriegen und nutzen dabei Insider-Wissen? Was davon ist legal, was nicht? Und welche Konsequenzen drohen?

Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Dunja Hayali sprechen über diese Fragen mit dem Ökonomen und Investment-Strategen Martin Lück und mit USA-Korrespondent Elmar Theveßen.

Außerdem: Schmecken Pommes besser, wenn man sie vom Tischnachbarn stibitzt? Ein Wissenschaftler ist dem nachgegangen.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".

Nachrichten | Thema
:heute journal - der Podcast

Was steckt hinter den großen Schlagzeilen? Gemeinsam mit Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali blickt Helene Reiner in jeder Folge auf ein wichtiges Thema der Woche.
Logo "heute journal – der Podcast"
Thema
heute journal - der Podcast