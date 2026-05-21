Ein Bericht der US-Ethik-Behörde über Trumps Wertpapierdepot zeigt Aktienkäufe und -verkäufe rund um politische Entscheidungen, die Trump teils selbst getroffen hat. Nicht nur Kritiker fragen jetzt: Zieht Trump persönlichen Profit aus seinem Amt als Präsident? Bereichern sich Menschen, die der US-Regierung nahestehen an Krisen und Kriegen und nutzen dabei Insider-Wissen? Was davon ist legal, was nicht? Und welche Konsequenzen drohen?