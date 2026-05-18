heute journal - der Podcast : KI und News in 2050 – live von der re:publica

18.05.2026 | 19:00 |

Wie sehen Informationen und Nachrichten im Jahr 2050 aus? Erreichen sie uns noch über klassische Formate oder direkt, personalisiert und in Echtzeit über KI-gesteuerte Systeme? Wird es weiterhin Menschen geben, die uns durch die Weltlage führen oder übernehmen Avatare die Rolle der News Anchors? Und: Wem vertrauen wir in einer Zukunft, in der (Des)Information allgegenwärtig sind?