heute journal - der Podcast:KI und News in 2050 – live von der re:publica
Wie sehen Informationen und Nachrichten im Jahr 2050 aus? Erreichen sie uns noch über klassische Formate oder direkt, personalisiert und in Echtzeit über KI-gesteuerte Systeme? Wird es weiterhin Menschen geben, die uns durch die Weltlage führen oder übernehmen Avatare die Rolle der News Anchors? Und: Wem vertrauen wir in einer Zukunft, in der (Des)Information allgegenwärtig sind?
Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Dunja Hayali sprechen in einer Live-Ausgabe des Podcasts auf der re:publica mit dem Medien- und KI-Forscher Felix Simon. Im Zentrum steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz den Journalismus bereits heute prägt von Recherche und Produktion bis zur Verbreitung von Nachrichten.
Gemeinsam diskutieren sie, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, wo redaktionelle Verantwortung neu verhandelt wird und wie sich journalistische Standards in einem sich rasant wandelnden Mediensystem behaupten können.
Außerdem geht es darum, welche Technologien den Nachrichtenalltag schon jetzt verändern und wie Journalismus auch in Zukunft Orientierung bieten kann – in einer Zeit, in der Informationsflüsse immer schneller und unübersichtlicher werden.
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