heute journal - der Podcast:Angst im Kreml: Kippt die Stimmung in Russland?
Wladimir Putin soll aus Angst vor Attentaten und Putschversuchen den Großteil seiner Zeit in Bunkern verbringen – so berichten US‑Medien. Gleichzeitig wächst in Russland der Unmut. Die Wirtschaft schwächelt und der Krieg gegen die Ukraine zieht sich in die Länge. Kippt die Stimmung in Russland?
Aus vermeintlicher Furcht vor ukrainischen Angriffen, verzichtet der Kreml bei seiner Militärparade auf schweres Gerät. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ein Datum, das eigentlich der demonstrativen Zurschaustellung der militärischen Stärke dient. Doch die Ukraine hat in den letzten Wochen ihren Drohnen-Einsatz deutlich ausgeweitet. So flogen im März wohl zum ersten Mal mehr Drohnen aus der Ukraine gegen Ziele in Russland als umgekehrt.
Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit Russland-Korrespondent Felix Klauser und dem Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung, Alexey Yusupov.
Außerdem: Powernap-Wettbewerb in Südkorea. Was bringt ein kurzes Nickerchen?
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