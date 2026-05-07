heute journal - der Podcast:Angst im Kreml: Kippt die Stimmung in Russland?

Aus vermeintlicher Furcht vor ukrainischen Angriffen, verzichtet der Kreml bei seiner Militärparade auf schweres Gerät. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ein Datum, das eigentlich der demonstrativen Zurschaustellung der militärischen Stärke dient. Doch die Ukraine hat in den letzten Wochen ihren Drohnen-Einsatz deutlich ausgeweitet. So flogen im März wohl zum ersten Mal mehr Drohnen aus der Ukraine gegen Ziele in Russland als umgekehrt.