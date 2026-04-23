heute journal - der Podcast: Aus für Deutschlands Energiewende?

Die Energiewende in Deutschland stockt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kommt langsamer voran als geplant, gleichzeitig wächst die Kritik an politischen Entscheidungen der Bundesregierung. Besonders Wirtschaftsministerin Reiche steht im Fokus. Ihre Pläne sorgen für Diskussionen darüber, ob sie die Energiewende vorantreibt oder ausbremst.

Wie realistisch sind die aktuellen Ziele der deutschen Energiewende noch und warum gerät ihr Ausbau zunehmend ins Stocken? Während der Umstieg auf erneuerbare Energien langsamer vorankommt als geplant, wächst die Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung. Im Zentrum steht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: Welche Interessen verfolgt sie, und bremst ihre Strategie die Energiewende eher aus oder schafft sie neue Spielräume?

Welche Folgen haben diese Entscheidungen für die deutsche Wirtschaft und für die Versorgungssicherheit? Darüber spricht Host Helene Reiner im Podcast mit dem Politikwissenschaftler Prof. Karl‑Rudolf Korte und der Ökonomin Prof. Dr. Claudia Kemfert.

Außerdem: 40 Jahre Tschernobyl – zum Jahrestag des Reaktorunfalls ist heute journal-Moderator Christian Sievers vor Ort.

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