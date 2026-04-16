heute journal - der Podcast:Tankrabatt und Co. – hilft das Entlastungspaket?

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland teurer gemacht: Tanken, Heizen und Lebensmittel sind im Preis gestiegen. Zu Beginn der Woche hat die Bundesregierung ein Maßnahmen-Paket vorgestellt, das die Bürgerinnen und Bürger entlasten soll. Diese Maßnahmen sind teils auf heftige Kritik gestoßen.

Wie wirken sich die Entlastungen auf die Wirtschaft aus? Wer profitiert von ihnen, wer nicht? Und bereichern sich die Öl-Konzerne wirklich an der Krise? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers im Podcast mit dem Ökonomen, Journalisten und Sachbuchautor Maurice Höfgen.

Der Tankrabatt ist Teil des Entlastungspakets. Geplant ist eine zweimonatige Senkung der Mineralölsteuer – auch bekannt als Energiesteuer. Diesel und Benzin sollen dadurch um jeweils 17 Cent pro Liter günstiger werden. Frühstens Anfang Mai soll dieser Rabatt in Kraft treten.

Außerdem: In China rennen humanoide Roboter einen Halbmarathon. Können sie dabei ihre menschlichen Kontrahenten schlagen?

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