heute journal - der Podcast : Digitale Gewalt: Hilft ein neues Gesetz?

26.03.2026 | 21:00 |

Seit Tagen sorgt der Fall von digitaler Gewalt, den Schauspielerin Collien Fernandes erlebt hat, für Schlagzeilen. Dabei geht es um pornografische Deepfakes, also KI-generierte sexualisierte Videos der Schauspielerin. Der Fall ist nicht nur juristisch brisant, er hat auch eine breite Debatte ausgelöst. Bundesjustizministerin Hubig will jetzt mit einem Gesetz dagegen vorgehen. Kann digitale Gewalt, die zum Massenphänomen wird, so eingedämmt werden? Warum richtet sich Online so viel Hass gegen Frauen? Und bekommt die Gesellschaft ein Problem mit dem Verhältnis zwischen den Geschlechtern – angetrieben durch lose Online-Netzwerke, die Frauen verachten – die sogenannte Manosphäre?