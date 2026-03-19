heute journal - der Podcast: Iran-Krieg: Wird jetzt alles teurer?

heute journal - der Podcast:Folgen des Iran-Kriegs: Wird jetzt alles teurer?
Drei Wochen dauert der Krieg im Nahen Osten nun an – und die Folgen könnten wir bald auch im Supermarkt spüren. Warum macht der Krieg Lebensmittel teurer? Darüber spricht Host Christoph Wiesel-Lancé mit Agrarökonomin Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Krieg treibt aber nicht nur die Preise in die Höhe, er verschärft auch die Spannungen zwischen Europa und den USA. Trump fordert europäische Unterstützung bei der Sicherung der blockierten Straße von Hormus. Europa erteilt ihm eine Absage. Was bedeutet Europas Nein für die transatlantischen Beziehungen? Das ordnet unser ZDF-Korrespondent Andreas Stamm aus Brüssel ein. Außerdem haben wir uns gefragt: Was tun, wenn die Weltlage manchmal zu viel wird? Ein Blick in den Himmel liefert Antworten darauf.
Die Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Oman und Iran. An ihrer schmalsten Stelle ist sie gerade mal etwa 54 Kilometer breit, die befahrbaren Passagen sogar nur rund drei Kilometer. Und trotzdem hängt an dieser kleinen Wasserstraße ein Großteil der Weltwirtschaft.
Denn rund 34 Prozent des Rohöls und 20 Prozent des weltweiten Flüssigerdgases fuhr im letzten Jahr laut Internationaler Energieagentur hier durch. Erdöl wird aber nicht nur zur Herstellung von Benzin gebraucht, sondern auch für viele Kunststoffe, Medikamente oder Kosmetik. Außerdem passiert rund ein Drittel des weltweit verschifften Düngers und seiner Grundstoffe die Meerenge.
Seit dem 28. Februar kommt auf dieser Route fast kein Öl, kein Gas, kein Dünger mehr durch. Irans Revolutionsgarden haben die Straße – bis auf wenige Ausnahmen – für die internationale Schifffahrt gesperrt und bereits mehrere Tanker angegriffen. Zwar gibt es Alternativen – etwa Pipelines durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber ihre Kapazitäten sind zu gering, um den Ausfall aufzufangen.
Und so bringt die Blockade der Straße von Hormus die Weltwirtschaft ins Wanken.
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