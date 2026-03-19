heute journal - der Podcast: Iran-Krieg: Wird jetzt alles teurer?

heute journal - der Podcast : Folgen des Iran-Kriegs: Wird jetzt alles teurer?

19.03.2026 | 21:18 |

Drei Wochen dauert der Krieg im Nahen Osten nun an – und die Folgen könnten wir bald auch im Supermarkt spüren. Warum macht der Krieg Lebensmittel teurer? Darüber spricht Host Christoph Wiesel-Lancé mit Agrarökonomin Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Krieg treibt aber nicht nur die Preise in die Höhe, er verschärft auch die Spannungen zwischen Europa und den USA. Trump fordert europäische Unterstützung bei der Sicherung der blockierten Straße von Hormus. Europa erteilt ihm eine Absage. Was bedeutet Europas Nein für die transatlantischen Beziehungen? Das ordnet unser ZDF-Korrespondent Andreas Stamm aus Brüssel ein. Außerdem haben wir uns gefragt: Was tun, wenn die Weltlage manchmal zu viel wird? Ein Blick in den Himmel liefert Antworten darauf.