heute journal - der Podcast: Ukraine: Dem Frieden so nah wie nie?

Die Ukraine-Verhandlungen in Berlin wurden als Durchbruch gefeiert. Aber wie viel näher ist man einem Waffenstillstand wirklich gekommen? Russland saß nicht mit am Verhandlungstisch – und die USA schickten mit Jared Kushner und Steve Witkoff keine Diplomaten im klassischen Sinne, sondern Geschäftsmänner und Vertraute aus dem engsten Umfeld von Präsident Donald Trump.

Wer verfolgt welche Interessen bei den Verhandlungen um die Ukraine? Schafft man künftig Frieden über Business-Deals? Und was würde das für unsere Weltordnung bedeuten?

Steven Charles Witkoff wurde im November 2024 zum US-Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt und handelte mit Jared Kushner das Gaza-Abkommen aus. Inzwischen ist er einer der wichtigsten Unterhändler im Ukrainekrieg.

Der 68-jährige New Yorker Anwalt und Immobilieninvestor ist seit Jahrzehnten eng mit Donald Trump befreundet. Kritiker werfen ihm Russlandnähe vor: Er traf mehrfach Wladimir Putin und bezeichnete ihn als „keinen schlechten Kerl“. In einem Telefonat soll Witkoff der russischen Regierung Tipps gegeben haben, wie sie Trump für ihre Forderungen gewinnen könne. Zudem gibt es Vorwürfe möglicher Interessenkonflikte zwischen seinen Geschäften und seiner diplomatischen Rolle.

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit dem Politikwissenschaftler Dr. Jonas J. Driedger.

Außerdem blicken wir auf die Rituale und Traditionen, die die Deutschen zu Weihnachten pflegen. Dieses Jahr haben wieder mehr Menschen vor, an Weihnachten in die Kirche zu gehen – und besonders unter jungen Menschen sind Weihnachtsgottesdienste beliebt.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".