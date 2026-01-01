heute journal - der Podcast: Wir beantworten Eure Fragen

In dieser besonderen Neujahrsfolge des heute journal Podcasts machen wir etwas völlig anderes: Wir beantworten Fragen, die Ihr uns geschickt habt. Helene Reiner und Christian Sievers geben einen offenen Einblick in ihre Arbeit, den Alltag hinter den Kulissen und auch in ganz persönliche Momente.

Wie entstehen die Nachrichten, die Ihr jeden Abend seht? Wer entscheidet, was wichtig genug für die Sendung ist? Und wie unabhängig sind Journalistinnen und Journalisten wirklich? Wie funktioniert ein Teleprompter? Und ja – wir verraten auch, ob sich Moderatoren selbst schminken und wer die Kleidung auswählt.

Ein Blick hinter die Kulissen des heute journals, wo heftig diskutiert wird, um jeden Abend möglichst die beste Sendung zu präsentieren. Wie das geht, darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers. Und sie verraten auch, was es braucht, um als Journalist erfolgreich zu sein.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".