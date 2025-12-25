heute journal - der Podcast: Was uns 2025 bewegt hat

Von der Wahl eines neuen Papstes über dramatische geopolitische Brüche bis hin zu ganz persönlichen Geschichten, die im Alltag oft verborgen bleiben: Dieses Jahr war voller Wendungen. Ihr hört Stimmen, die ihr kennt und solche, die sonst im Hintergrund arbeiten. Reporterinnen und Reporter, Redakteurinnen und Redakteure und viele weitere aus unserer Redaktion erzählen, was ihnen 2025 besonders naheging.