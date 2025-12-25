heute journal - der Podcast:Was uns 2025 bewegt hat
In dieser Weihnachts-Sonderfolge des heute journal-Podcasts nehmen wir euch mit hinter die Kulissen: Welche Nachrichten haben die Menschen in unserer Redaktion berührt, überrascht und erschüttert? Welche Momente haben uns sprachlos gemacht, und welche haben uns Hoffnung gegeben?
Von der Wahl eines neuen Papstes über dramatische geopolitische Brüche bis hin zu ganz persönlichen Geschichten, die im Alltag oft verborgen bleiben: Dieses Jahr war voller Wendungen. Ihr hört Stimmen, die ihr kennt und solche, die sonst im Hintergrund arbeiten. Reporterinnen und Reporter, Redakteurinnen und Redakteure und viele weitere aus unserer Redaktion erzählen, was ihnen 2025 besonders naheging.
Ein sehr persönlicher Jahresrückblick, der zeigt, wie vielfältig und emotional dieses Jahr war. Wir sprechen über die großen Schlagzeilen und die kleinen Augenblicke, die uns im Gedächtnis bleiben.
