heute journal - der Podcast:Sanktionierte Richter: Kann Trump uns online abschalten?

Nicolas Guillou, französischer Richter am Internationalen Strafgerichtshof und acht seiner Kollegen werden von der US-Regierung mit Sanktionen belegt – wegen ihrer Arbeit. Das hat drastische Folgen: Sie verlieren den Zugang zu Online-Diensten von US-Anbietern wie Amazon, Paypal oder Airbnb. Auch Kreditkarten, wie Master- oder Visacard, sind gesperrt.

Das zeigt, wie abhängig Europa von amerikanischen Plattformen ist – und wie schnell diese Abhängigkeit zum Problem werden könnte. Was kann die EU, was können die einzelnen Staaten dagegen tun?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker von der Universität Bremen und Gründer des cyberintelligence.institute, Experte für Cybersicherheit und digitale Souveränität, und mit der FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Europäischen Parlament. Sie fordert: Europa muss sich endlich von US-Diensten lösen und eigene starke Angebote aufbauen. Doch ist das realistisch?

Außerdem: Auf manchen Weihnachtsmärkten wird in diesem Jahr weniger Musik gespielt. Der Grund: GEMA-Gebühren für Live-Musik und bekannte Weihnachtshits sind zu teuer geworden. Und Dr. Pop erklärt, was einen perfekten Weihnachtshit ausmacht.

