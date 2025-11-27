heute journal - der Podcast: Rentenstreit: Jung gegen Alt?

Das deutsche Rentensystem basiert auf dem Generationenvertrag. Er ist keine schriftliche Vereinbarung, sondern ein Prinzip: Die arbeitende Generation finanziert die Rente der Älteren im Vertrauen darauf, dass die nächste Generation später dasselbe tut. Dieses Umlageverfahren ist im Sozialgesetzbuch verankert. Doch es funktioniert nur, solange genügend Beitragszahler vorhanden sind. Der demografische Wandel bringt das Modell jedoch zunehmend ins Wanken.