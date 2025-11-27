heute journal - der Podcast:Rentenstreit: Jung gegen Alt?
Die Rente sorgt für Streit in der Schwarz-Roten Koalition und steht für einen Konflikt zwischen Alt und Jung. Selbst wenn das aktuelle Rentenpaket beschlossen wird: Das System ist nicht zukunftsfest.
Das deutsche Rentensystem basiert auf dem Generationenvertrag. Er ist keine schriftliche Vereinbarung, sondern ein Prinzip: Die arbeitende Generation finanziert die Rente der Älteren im Vertrauen darauf, dass die nächste Generation später dasselbe tut. Dieses Umlageverfahren ist im Sozialgesetzbuch verankert. Doch es funktioniert nur, solange genügend Beitragszahler vorhanden sind. Der demografische Wandel bringt das Modell jedoch zunehmend ins Wanken.
Warum das so ist und welche Reformen nötig wären, besprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka mit Rentenexperte Prof. Dr. Axel Börsch-Supan.
Außerdem begleitet ZDF-Reporter Carsten Behrendt eine außergewöhnliche Expedition in die Antarktis, die nach Frühwarnsystemen für den Klimawandel sucht.
