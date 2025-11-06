heute journal - der Podcast: Mamdani: New Yorks Anti-Trump

New York City hat einen neuen Bürgermeister gewählt: Zohran Mamdani, jung, Moslem, Demokrat, Social-Media-Star. Was bedeutet sein Sieg für die Demokraten, für Donald Trump und die Midterms 2026? Host Helene Reiner und heute journal-Moderatorin Marietta Slomka sprechen mit Washington-Korrespondent Elmar Theveßen und dem US-Wahlkampfexperten Julius van de Laar über Mamdanis Erfolgsrezept, den Machtkampf bei den Demokraten und einen möglichen neuen Politikstil in den USA – und was Deutschland daraus lernen kann.

Zohran Mamdani hat mit seinem Wahlkampf in New York City für Aufsehen gesorgt: Mit 34 Jahren wird er jetzt der jüngste Bürgermeister seit über einem Jahrhundert und zudem der erste muslimische der Metropole.

Mamdani steht für einen progressiven Kurs: Mietendeckel, kostenlose Busse und Kitas – finanziert durch höhere Steuern für Millionäre und Milliardäre. Seine Wahl ist mehr als ein lokales Ereignis: Sie gilt als Stimmungstest für die Demokraten nach Trumps Wahlsieg vor einem Jahr und könnte die Richtung für die Midterms 2026 vorgeben.

Außerdem: Der wohl älteste Mensch Deutschlands ist mit 110 Jahren gestorben. Wie alt wir werden, hängt nur teilweise von unseren Genen ab, das wichtigste ist der Lebensstil.

