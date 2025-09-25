heute journal

Als Big Tech werden die fünf größten IT-Unternehmen der Welt bezeichnet, die die Online-Kommunikation dominieren. Alle stammen aus den USA und werden mit GAMMA abgekürzt. Das steht für Google, Apple, Meta, Microsoft und Amazon. Google und seine Mutterkonzern Alphabet kennt man vor allem als Suchmaschine durch Smartphones und das Betriebssystem Android. Aber auch Gmail und YouTube gehören dazu.

Apple kennen Nutzer nicht nur vom gleichnamigen Betriebssystem auf den MacBooks und iPhones, sondern auch von den Angeboten zum Musik- und Video-Streaming. Unter dem Dach von Meta befinden sich die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, Threads sowie WhatsApp. Zu Microsoft gehört das weitverbreitete Betriebssystem Windows und auch LinkedIn.

Amazon ist nicht nur für Onlinehandel bekannt, sondern auch die Streaming-Plattformen Prime Video, Audible und Twitch gehören zum Konzern von Jeff Bezos. Ein Buchstabe fehlt in Gamma und zwar das T. TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Allerdings will US-Präsident Trump, dass das US-Geschäft von TikTok an ein amerikanisches Unternehmen verkauft wird. Ein Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen.