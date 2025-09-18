heute journal - der Podcast: Gaza - wer kann Israel stoppen?

Im "heute journal"-Podcast spricht der Nahost-Experte Daniel Gerlach über die Ziele Israels in Gaza:



Viele, die sich in Israel gegen den Krieg aussprechen, tun das nicht aus humanitären Erwägungen für die Palästinenser und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, die zu dieser dramatischen Situation, zu dieser vollkommenen Enthemmung auch geführt haben, mit dem man dort in Gaza vorgeht. Ich glaube, es gibt tatsächlich neben der Zerstörung, der Vernichtung, der Hamas und der Befreiung der Geiseln noch ein anderes Ziel und das ist tatsächlich, dass man Gaza dem Erdboden gleich machen möchte. Man möchte Gaza in einer Art und Weise zerstören, systematisch zerstören, dass nichts mehr übrigbleibt und auch das Andenken nicht mehr möglich ist, dass man auch nicht mehr nachvollziehen kann, wo die Menschen herkamen, dass eine Rückkehr nach Gaza unmöglich wird. Und das ist natürlich ein politisches Ziel und eines, was man auch als Militär eigentlich nicht umsetzen sollte. Deswegen ist natürlich die Frage, inwiefern sich israelische Generäle guten Gewissens noch an einer solchen Operation beteiligen.